نجاة ركاب طائرة هبطت من دون عجلات

المصدر: البيان الالكتروني

تمكن قبطان طائرة ماهر في ميانمار من الهبوط بطائرته بدون فتح عجلات الهبوط اليوم الأحد، وذلك بدون التسبب في وقوع إصابات بين عشرات الركاب وطاقم عمل الطائرة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن إدارة الطيران المحلي القول إن الطائرة التابعة لخطوط طيران ميانمار، القادمة من يانجون إلى ماندالاي هبطت صباح اليوم الأحد بدون فتح عجلات الهبوط.

وتردد أن الطائرة كانت تقل 82 راكبا وطاقم عمل مؤلف من سبعة أشخاص.

ونقل موقع ميانمار 11 الإخباري المحلي عن سلطات الطيران القول إن قبطان الطائرة، الذي يعمل أيضا معلما جويا، بقي في الجو عقب أن أدرك المشكلة من أجل استنزاف الوقود، بعد ذلك قام بمناورة هبوط.

ويشار إلى أنه بدون عجلات الهبوط، تضطر الطائرة للهبوط على العجلات الخلفية واستخدام جزءها السفلي لدعم الجزء الأمامي.