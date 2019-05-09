جريمة مروعة.. إضرام نار بزوجين وهما على قيد الحياة!

المصدر: البيان الالكتروني

أقدمت مجموعة من أقارب شابة هندية حامل، على حرقها وزوجها وهما على قيد الحياة، في جريمة جديدة هزت المجتمع الهندي.

وحدثت الجريمة البربرية في قرية نيغوج، في ولاية ماهاراشترا، عقب زواج "عابر للطبقات" بين الشاب والشابة الحامل، روكميني باراتيا، في حين وصفت الشرطة الهندية ما حدث بـ "جريمة شرف".

وجرى توقيف والد الزوجة بعد أيام من اعتقال عميها، حيث يعتقد أن هؤلاء الثلاثة قد أحرقوا الزوجين خلال زيارتهم منزلهما مؤخرا، قبل أن يتم إسعاف الشابة إلى المستشفى، التي توفيت نتيجة تعرض جسمها للاحتراق بنسبة 70%، في 5 مايو الجاري.

أما جسد الزوج، مانغيش، فاحترق بنسبة 50%، وما زال يخضع للعلاج في المستشفى، بينما أطلقت الشرطة تحقيقاً شاملاٍ حول ملابسات الجريمة، استنادا إلى المعلومات التي أدلى بها الزوجان خلال تلقيهما العلاج.

وإضافة إلى عمي الضحية، ترجح الشرطة مشاركة الأب بشكل مباشر في جريمة القتل، التي أقدم عليها الأقارب ردا على زواج الشاب والشابة، من طبقتين اجتماعيتين مختلفتين، دون موافقة أي من عائلتيهما بحسب روسيا اليوم.

وذكر مصدر رسمي في الشرطة الهندية أن الأب والعمين قد زاروا منزل الضحيتين وحبسوهما في غرفة موصدة وأشعلوا النار فيهما.