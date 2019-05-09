قراصنة الإنترنت يسرقون 40 مليون دولار من «باينينس»

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلنت، أمس، شركة «باينينس»، التي تعد واحدة من كبرى البورصات المتخصصة في صرف العملات المشفرة على مستوى العالم، أن قراصنة الإنترنت تسللوا إلى بيانات الشركة، ونجحوا في سرقة ما يزيد على 7,000 عملة «بتكوين»، العملة الافتراضية الشهيرة، تجاوزت قيمتها 40 مليون دولار.

وبحسب بيان أصدرته «باينينس» ونشرت شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية فقرات منه أمس، جرت عملية التسلل إلى بيانات الشركة أول من أمس، الثلاثاء، واستخدم فيها المتسللون مجموعة متنوعة من الوسائل الهجومية في عملية اختراقهم للبيانات التي وصفتها الشركة بأنها «عملية اختراق أمني واسعة النطاق». وأفادت «باينينس»، في بيانها، بأن القراصنة نجحوا أيضاً في الوصول إلى بعض بيانات المستخدمين المسجلة لدى الشركة، مثل شفرات التحقق المكونة من مُعَامِلَين التي يحتاج إليها كل مستخدم للدخول إلى حسابه المفتوح لدى الشركة بعملة «بتكوين».

وجاء في بيان الشركة: «كان لدى القراصنة الإلكترونيين من الصبر ما مكّنهم من الانتظار، وتنفيذ عمليات متقنة وجيدة التنظيم لاختراق عدة حسابات مستقلة في الوقت المناسب».

وأضافت الشركة: «جرت العملية بطريقة أتاحت للمتسللين اجتياز فحوصنا الأمنية الحالية، ومن سوء الحظ أننا لم نستطع منع عملية سحب العملات المشفرة قبل أن تتم».