بعد جريمة سرقة.. الشرطة الأسترالية تبحث عن "شبيه ترامب"

المصدر: البيان الإلكتروني

التقطت كاميرات مراقبة في مدينة بريزبن الأسترالية، لصا محتالا غلب على سرقته طابع الفكاهة، إذ ظهر في مقطع فيديو وهو يحطم واجهة محل مجوهرات ويسرق منتجات أخرى وهو يرتدي قناعا يشبه وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونشرت شرطة كوينزلاند الأسترالية مقطع الفيديو، الذي أظهر اللص وهو يحطم واجهة محل للمجوهرات باستخدام ما يبدو وكأنه مطرقة، ثم أكمل تحطيم الزجاج بقدمه، إلى أن نجح في الوصول إلى المجوهرات المعروضة وسرقتها.

وفي مقطع فيديو آخر، ظهر اللص الذي يشبه ترامب وهو يسرق أجهزة إلكترونية من محل آخر، والتي سقط خلالها قناعه لوهلة وظهر وجهه الحقيقي، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وفي نهاية الفيديو، وقف اللص خارج المحل وجمع مسروقاته، وقد ظهر وجهه بشكل واضح، مما دفع الشرطة لنشر مقطع الفيديو في محاولة لدفع الناس لتقديم معلومات عنه، في حال تعرف عليه أحدهم.