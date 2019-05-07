مقتل 14 شخصاً في تحطم طائرة بالمكسيك

المصدر: وكالات

قال مسؤول محلي بالمكسيك الاثنين إنه تم العثور على حطام طائرة بعد اختفائها في طريقها من مدينة لاس فيجاس الأمريكية إلى مدينة مونتيري بشمال المكسيك، وذكرت وسائل إعلام محلية أن جميع ركابها الأربعة عشر لقوا حتفهم.

وقالت صحيفة ريفورما المكسيكية إن الطائرة الخاصة كانت تقل 11 راكبا وطاقما من ثلاثة أفراد.

وقال فيرناندو أورتا المسؤول بإدارة الطوارئ في ولاية كواهويلا إنه تم العثور على حطام الطائرة بواسطة الاستطلاع الجوي على بعد نحو 208 كيلومترات شمال غربي مدينة مونكلوفا الشمالية بالولاية الحدودية.

وأضاف أن المسؤولين لم يصلوا بعد لتفقد الموقع.

وقالت محطة تليفيزا التلفزيونية المحلية إن الطائرة الصغيرة التي تعمل بمحركين فقدت الاتصال بالمراقبة الأرضية الأحد بعد الساعة 0520 مساء بالتوقيت المحلي (2220 بتوقيت جرينتش) بعدما انخفض الطيار لتفادي عاصفة.

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