نجاة 143 شخصاً انزلقت طائرتهم فوق نهر في فلوريدا

المصدر: فلوريدا ـ وكالات

انزلقت طائرة من طراز «بوينغ 737» تحمل 136 راكباً و7 من أفراد طاقمها، إلى نهر سانت جونز قرب بلدة جاكسونفيل في ولاية فلوريدا الأمريكية، بعد هبوطها، فيما تعرض 21 من ركابها إلى إصابات.

وقال مكتب قائد شرطة جاكسونفيل على «تويتر»، إن كل الأشخاص الذين نقلوا إلى مستشفى للعلاج، وعددهم 21 شخصاً، حالتهم جيدة. وأضاف أن «الطائرة لم تغرق. الجميع أحياء وتم حصرهم».

وأرفق قائد الشرطة تغريدته بصورتين أظهرتا الطائرة التي تحمل شعار شركة طيران «ميامي إير إنترناشيونال»، وهي مستقرة في مياه ضحلة، وسليمة تماماً.

وقال ناطق باسم القاعدة الجوية التابعة للبحرية الأمريكية في جاكسونفيل، إن الطائرة القادمة من القاعدة البحرية في خليج غوانتانامو في كوبا، انزلقت إلى النهر في نهاية المدرج.

وقال رئيس بلدية جاكسونفيل على «تويتر» إن كل الموجودين على متن الطائرة «أحياء وتم حصرهم، بينما سيطرت الأطقم على وقود الطائرة على الماء». و«ميامي إير إنترناشيونال» شركة طيران للرحلات الشارتر، وتملك أسطولاً من طائرات «بوينغ 737-800»