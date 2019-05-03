المصدر: البيان الالكتروني

كثفت السلطات الهندية جهودها لإجلاء أكثر من مليون شخص متواجدين على امتداد ساحلها الشمالي الشرقي، عبر استخدام زوارق وحافلات وقطارات قبيل وصول إعصار عاتٍ، من المتوقع أن يجتاح اليابسة اليوم الجمعة.

وجمع العديد من سكان القرى أمتعتهم ومتعلقاتهم ووضعوعا في شاحنات قبل مغادرة بيوتهم، بحسب "يورونيوز".

ويتحرك الإعصار "فاني" في منطقة خليج البنغال، على مسافة نحو 275 كيلومتراً إلى الجنوب والجنوب الغربي من بلدة بوري، التي تضم معبداً هندوسيا، حيث خصصت السلطات قطارات لإجلاء السياح وخلت الشواطئ من روادها.

وقالت السلطات إنها ستجلي نحو 1.2 مليون شخص من المناطق المنخفضة في 15 مقاطعة بولاية أوديشا في شرق البلاد إلى ملاجئ ومدارس ومبان أخرى، وقال بيشنوبادا سيثي المفوض الخاص المعني بشؤون الإغاثة في أوديشا لرويترز "نبذل قصارى جهدنا على كل المستويات من أجل عمليات الإجلاء".

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار فاني بلغت ما بين 170 و180 كيلومتراً في الساعة.

بالفيديو.. إجلاء أكثر من مليون شخص بولاية أوديشا الهندية قبل وصول "فاني"https://t.co/dNCq52NpzH#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/PILwjIvlkr — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٣ مايو ٢٠١٩