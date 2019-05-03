قتلى وجرحى في مسلسل الحوادث المرورية القاتلة بتونس

المصدر: (د ب أ)

توفي ثلاثة أشخاص فيما جرح 13 آخرون في حادث مروري مروع جديد بتونس اليوم الجمعة، هو الثاني خلال أيام بعد كارثة وفاة 12 من عمال المزارع.

وأعلنت وزارة الصحة أن حادث المرور وقع صباح اليوم بمدينة فريانة التابعة لولاية القصرين، ونجم عن اصطدام بين حافلة وشاحنة خفيفة.

وذكر التلفزيون العمومي التونسي أن المتوفين الثلاثة ومن بينهم طفلة هم من ركاب الشاحنة بينما كانت الحافلة تقل معلمين وتلاميذ يعانون من إعاقات كانوا متجهين من مدينة توزر جنوب البلاد إلى مدينة القصرين (وسط غرب) للمشاركة في ملتقى وطني.

ونقل عن مصدر من الحماية المدنية قوله إن من بين الجرحى الذين جرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة ثلاثة في حالة خطرة.

وأوضح أن الأمطار التي تهاطلت بالمنطقة تسببت في انزلاق الشاحنة التي اصطدمت بالحافلة. كما أرجعت مصادر من شرطة المرور سبب الحادث الى الافراط في السرعة.

ويأتي الحادث بعد أيام قليلة من وفاة 12 عاملا بينهم سبع نساء، في حادث مروري مأساوي بسيدي بوزيد السبت الماضي خلف احتجاجات واسعة ضد ظروف النقل العشوائي وغير الآمن.

وتعد تونس من بين أكثر بلدان العالم التي تشهد حوادث سير مميتة بمعدل يقارب 1500 قتيل سنويا وبخسائر تناهز 800 مليون دينار في العام، بحسب أرقام الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطروقات.