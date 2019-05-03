فاجعة تهز الأردن..وفاة 6 أطفال من أسرة واحدة

المصدر: (أ ف ب)

توفي ستة أطفال من أسرة أردنية واحدة اختناقا في منزلهم في إربد في شمال الأردن فجر الجمعة اثر اندلاع حريق لم تتضح أسبابه على الفور، حسبما أعلن الدفاع المدني.

وقال مصدر في الدفاع المدني إن "الحريق شب داخل شقة بعمارة مؤلفة من خمسة طوابق بمنطقة شارع الرشيد بإربد (89 كلم شمال عمان) ما أدى إلى وفاة ستة أطفال أشقاء وإصابة أربعة آخرين من نفس العائلة بالإضافة إلى شخصين آخرين وذلك نتيجة الدخان المنبعث من الحريق".

وأوضح أن "حالة المصابين وبينهم والد الأسرة تتراوح بين المتوسطة وبالغة الخطورة".

وأضاف أن "طواقم الإطفاء في مديرية الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره للشقق المجاورة".

وأشار المصدر إلى "تشكيل لجنة من الجهات المختصة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الأميرة بسمة التعليمي في إربد، حيث نقل القتلى والمصابون، أن "أعمار الضحايا تتراوح بين ثلاثة و15 عاما".