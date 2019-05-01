وفاة 316 موظفاً بأمراض تتصل بفرط العمل في انتخابات إندونيسيا

المصدر: وكالات

قال مسؤول انتخابي إندونيسي الثلاثاء إن 316 من العاملين في الانتخابات ماتوا لأسباب تتعلق في الأغلب بأمراض مرتبطة بالإرهاق وذلك بسبب ساعات العمل الطويلة في فرز الملايين من أوراق الاقتراع يدويا.

وتم هذا الإحصاء الجديد للوفيات بعد مرور أسبوعين على إجراء البلاد أكبر انتخابات في يوم واحد في العالم.

والانتخابات التي أجريت في 17 أبريل كانت أول مرة تجمع فيها البلاد، التي يقطنها 260 مليون نسمة، بين انتخابات الرئاسة والانتخابات التشريعية في يوم واحد وذلك بهدف خفض التكاليف.

وقال مفوض الانتخابات برامونو عبيد إن 316 موظفا انتخابيا ماتوا حتى صباح اليوم الثلاثاء أغلبهم بأمراض مرتبطة بفرط العمل بينما سقط 2232 آخرون مرضى.

وكان التصويت سلميا إلى حد كبير وتشير تقديرات إلى أنه جذب 80 بالمئة من إجمالي 193 مليون ناخب تحتم على كل منهم الإدلاء بصوته في خمس أوراق اقتراع في أكثر من 800 ألف مركز اقتراع.

لكن تبين أن إجراء الانتخابات على مدار ثماني ساعات في بلاد تمتد لأكثر من خمسة آلاف كيلومتر من غربها إلى شرقها مهمة شاقة وفتاكة بالنسبة للموظفين.

وتعرضت المفوضية العامة للانتخابات لانتقادات بالغة بسبب ارتفاع عدد الوفيات.

وستنتهي المفوضية من فرز الأصوات وإعلان الفائزين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.