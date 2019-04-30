دبابيس مفقودة ربما تسببت بانهيار رافعة سياتل

المصدر: أ ب

قدر خبراء أن دبابيس مفقودة ربما تكون هي من تسبب في إنهيار رافعة سياتل .

و يقول الخبراء إنه يبدو أن العمال الذين كانوا يقومون بتفكيك رافعة البناء قد قاموا بإزالة المسامير التي تثبت الأجزاء معًا ، وهذا قد يفسر سبب سقوطها في نهاية الأسبوع ، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وقال توم بارث ، المحقق في الحادث ، أنه بناءً على مقاطع فيديو عن انهيار الرافعة في سياتل: "لو كانت المسامير موجودة ، لما سقطت تلك الرافعة".

كانت الرافعة قد انهارت بعد ظهر يوم السبت بينما كان العمال يقومون بتفكيكها.

وسقطت أجزاء من الرافعة أعلى مبنى Google الجديد حيث تم استخدامه وعلى الشارع أدناه ، حيث ضربت ست مركبات.

وقُتل اثنان من عمال الحديد على الرافعة ، وكذلك قُتل شخصان في السيارات – وهما موظف متقاعد في المدينة وطالب جامعي. وأصيب أربعة آخرون