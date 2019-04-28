17 قتيلاً وآلاف النازحين في فيضانات بجزيرة سومطرة الاندونيسية

المصدر: أ ف ب

لقي 17 شخصا على الاقل مصرعهم وفقد ثمانية آخرون بعد أيام من هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات وانزلاقات أرضية في جزيرة سومطرة الاندونيسية، بحسب ما أفادت السلطات الأحد.

وتم إجلاء نحو 12 ألف شخص فيما تضرر العديد من المباني والجسور والطرق بسبب الاحوال الجوية السيئة التي أثرت على تسع مناطق وبلدات في مقاطعة بينغكولو، بحسب مسؤولين.

وصرح ستوبو بورو هوغروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية للكوارث أن "تأثير هذه الكارثة قد يزداد"، مضيفا أن عديدين جرحوا كذلك في الفيضانات.

وقال إن "انهيارات أرضية وفيضانات يمكن أن تحدث مرة أخرى إذا استمر هطول الأمطار الغزيرة".

وأضاف أنه من المحتمل حدوث "كارثة ثانوية" على شكل أمراض جلدية والتهابات تنفسية حادة بسبب ضعف الظروف الصحية وعدم توفر المياه النظيفة.

وأشار إلى أن "توزيع المساعدات واجه صعوبات بسبب تقطع الطرق نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية" مضيفا أنه يتم استخدام جرافات لفتح الطرق.

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