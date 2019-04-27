انتحار 3 فتيات من أسرة واحدة في مصر

المصدر: البيان الالكتروني

شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة شمالي مصر حادثا مأساويا بإقدام 3 فتيات من أسرة واحدة على الانتحار إثر تناولهن أقراصاً سامة وذلك بعد تعرضهن لظروف نفسية سيئة بسبب الخلافات الأسرية.

ونقلت صحيفة اليوم السابع عن مصادر أمنية، أن السبب الرئيسي الذى دفع الفتيات إلى الانتحار هو التفكك الأسري و انفصال والد إحدى الفتيات عن والدتها وتزوجه من أخرى ووجود مشاكل أسرية حادة بين والد ووالدة الضحية الثانية.

وأضافت الصحيفة أن الضحية الأولى طالبة (17 عاما) وابنة خالتها (15 عاما)، أقدمتا على الانتحار بالحبة السامة لمرورهما بحالة نفسية سيئة، ثم أقدمت الشقيقة الصغرى للضحية الأولى، التي لم يتجاوز عمرها 11 عاما، على تناول حبوب سامة أيضاً ، ما أدى إلى مصرعها في الحال حزنا على وفاة شقيقتها وابنة خالتها.

من جانبها، فتحت الشرطة المصرية التحقيق في الواقعة المأساوية، التي لا تشوبها الشبهة الجنائية حتى الآن.

وشهدت مدينة كفر الدوار الكارثة الإنسانية، حيث أقدمت طالبة (17 عاما) وابنة خالتها (15 عاما)، على الانتحار بالحبة السامة لمرورهما بحالة نفسية سيئة.

وإثر ذلك، أصيبت والدة أحدهن بنوبة قلبية توفيت بعد دخولها المستشفى، وفور علم الابنة الصغرى بوفاة والدتها وانتحار شقيقتها وبقاؤها وحيدة في الحياة، قررت اللحاق بأمها وشقيقتها وألقت بنفسها من الشرفة، وفقا لصحيفة "الجمهورية" المصرية.