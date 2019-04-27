مقتل 12 شخصاً في تصادم بين شاحنتين بتونس

المصدر: وكالات

ذكر مسؤول بقطاع الصحة أن 12 على الأقل من عمال المزارع لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون في حادث تصادم بين شاحنتين، في وسط تونس اليوم السبت.

وأضاف مسؤول الصحة بولاية سيدي بوزيد، زاهر الأحمدي أن الحادث وقع بمنطقة السبالة، وسط البلاد، طبقا لما ذكرته "إذاعة موزاييك" التونسية اليوم.

وأشار الأحمدي إلى أنّه تم نقل الجثث إلى المستشفيات، كما تم إرسال 5 سيارات إسعاف بالإضافة إلى سيارات الحماية المدنية لنقل المصابين .

وذكرت وزارة الداخلية التونسية أن إطار شاحنة كانت تقل فلاحين انفجر مما تسبب في ان يفقد سائقها السيطرة ليصطدم بشاحنة تحمل بضائع.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للانباء عن وزير المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، نزيهة العبيدي قولها إن الحكومة لا تتحمل مسؤولية الحادث المروري الذي وقع في معتمدية السبالة التابعة لولاية سيدي بوزيد وراح ضحيته 12 شخصا بينهم ( سبع عاملات فلاحة).

وندد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مستقلة) بما اعتبره "اجرام وقتل متكرر للطاقات المنتجة بالبلاد".

وحذر المنتدى في بيان له :"من التطبيع مع الكوارث المتكررة بسبب تراجع الخدمات العمومية في قطاعات عديدة نتيجة سياسات اقتصادية واجتماعية فاشلة".

وتعد تونس من بين أكثر بلدان العالم التي تشهد حوادث سير مميتة بمعدل يقارب 1500 قتيل سنويا وبخسائر تناهز 800 مليون دينار في العام بحسب الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطروقات.