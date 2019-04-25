حادث مأساوي.. مصرع مُسِنّة تحت عجلات سيارة ابنتها بالمنزل

المصدر: البيان الالكتروني

لقيت سيدة ستينية، مصرعها، مساء أمس؛ إثر دهسها بمركبة كانت تقودها ابنتها داخل فناء منزلهم بأحد أحياء مدينة جازان السعودية.

و قال متحدث الهلال الأحمر السعودي بجازان، بيشي الصرخي، إن غرفة العمليات تَلَقّت، مساء أمس الأربعاء عند الساعة الثامنة وثلاث دقائق، بلاغًا من مواطنة سعودية يُفيد بتعرض امرأة للدهس داخل حوش منزل في مخطط (٥) بمدينة جازان وفق صحيفة سبق.

وتابع: "على الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرقة إلى موقع الحادث تَبَيّن وجود سيدة لديها إصابة برجّة؛ نتيجة تعرضها لحالة دهس، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لها، ونقلها إلى مستشفى الحياة الوطني لتلقي العلاج"؛ وذلك قبل أن تلقى السيدة مصرعها فيما بعد.