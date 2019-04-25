تطعن ابنها بسكين لرفضه المذاكرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدمت ربة منزل مصرية، في العقد الرابع من عمرها، على قتل طفلها الطالب بالصف الثالث بالمرحلة الإعدادية؛ بعدما طعنته طعنة نافذة بالصدر لرفضه استذكار دروسه، فيما جرى ضبطها وأشارت إلى أنها لم تكُن تقصد قتله.

ووفقاً لموقع "المصراوي"، تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "الأحرار" التعليمي بمدينة الزقازيق، بوصول "عبدالله سعيد محمد عطية" 14 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي، مُقيم بقرية "هرية رزنة" التابعة لدائرة مركز الزقازيق، مصابًا بطعنة نافذة بالصدر، وتوفي لدى وصوله مباشرة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفل، وتُدعى "جميلة.م.ال"، ربة منزل، فيما جرى ضبطها، وأقرت بأنها لم تكُن تقصد قتله، حيث كانت تقصد تأديبه فقط، وذلك بسبب رفضه استذكار دروسه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.