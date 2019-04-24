مقتل 19 شخصاً أثناء عودتهم من حفل زفاف

المصدر: ا ف ب

لقي 19 شخصا حتفهم في ولاية جيغاوا بشمال نيجيريا عندما فقد سائق حافلتهم السيطرة عليها في اثناء عودتهم من حفل زفاف، فانزلقت واندلعت فيها النار، وفق ما أعلنت الشرطة الاربعاء.

والحافلة التي تتسع لـ18 شخصاً كانت تقل 40 من النساء والأولاد العائدين من حفل زفاف عندما انفجر إطارها الأمامي ما تسبب بانحرافها عن الطريق.

ووقع الحادث الثلاثاء في قرية غوارام سابوا على بعد نحو 100 كلم عن عاصمة الولاية دوتسي.

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية عبد الجنجيري لوكالة فرانس برس إن "19 شخصا قتلوا في الحادث وأصيب 21 بجروح".

وقال سكان إن الحافلة انقلبت واشتعلت فيها النيران واحترق الضحايا أحياء.

وذكرت تقارير أن ركاب الحافلة كانوا عائدين من حفل زفاف في ولاية باوشي المجاورة عند وقوع الحادث.

وحوادث المرور شائعة في نيجيريا. وكثيرا ما تكون أسبابها عدم صيانة الطرق والسيارات والقيادة المتهورة والسرعة.