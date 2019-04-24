محكمة مصرية تقضي بإعدام راهبين قتلا زميلهما

المصدر: وكالات

قررت محكمة مصرية اليوم الاربعاء إعدام متهمين اثنين بقتل الأنبا إبيفانيوس راهب دير الأنبا أبو مقار بوادي النطرون.

وجاء هذا بعد أن استمعت هيئة المحكمة في جلساتها السابقة لمرافعة الدفاع عن المتهمين وائل سعد تواضروس (الراهب أشعياء المقاري سابقا) والراهب فلتاؤوس المقاري، اللذين دفعا ببطلان التحريات الواردة بأوراق القضية وبطلان إذن النيابة العامة لورودها على تحريات منعدمة لا دليل على صحتها في الأوراق.

وكانت محكمة جنايات دمنهور أحالت في 23 فبراير الماضي أوراق المحكوم عليهما إلى المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامهما.

وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لقتلهما الأنبا إبيفانيوس بعد أن أنهت نيابة استئناف الإسكندرية تحقيقاتها في الواقعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى 29 يوليو الماضي، عندما تلقت مديرية أمن البحيرة اخطارا بوفاة الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبومقار بوادي النطرون داخل ديره، في ظروف غامضة وسط بركة من الدماء، وتم تشريح جثمان "الأنبا أبيفانيوس" بمعرفة الطب الشرعي للتأكد من وجود "شُبهة جنائية" في الوفاة.

واستمعت النيابة العامة في حينها لأقوال 145 راهبا وأسقفا بدير الأنبا أبو مقار بوادي النطرون، وتم التحفظ على الكاميرات بالدير لفحصها بمعرفة لجنة فنية متخصصة لتفريغ محتوياتها، ومعرفة أسباب تعطل بعض الكاميرات داخل الدير.