وفاة رضيعة سعودية على متن طائرة متجهة إلى أستراليا

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت رضيعة سعودية تدعى فرح وعمرها شهران، على متن طائرة متجهة من العاصمة الماليزية كوالالمبور، إلى مدينة بيرث في استراليا، بعدما دخلت فجأة في نوبة بكاء شديدة بلا توقف، وفشل 4 أطباء في إنقاذها.

ووفقاً لموقع العربية نت، حاول الأطباء طوال أكثر من ساعتين معرفة سبب بكائها دون جدوى حتى توفيت وهي بحضن مسافرة أسترالية مسلمة حاولت أيضا مساعدتها، لامتهانها التمريض سابقا.

وقالت المسافرة ناديا بيرينز "أن الرضيعة بدأت تبكي منذ أقلعت الطائرة، فتقدمت لوالديها لعرض المساعدة ولاحظت أن والديها كانا مرتبكين ومتوترين، فوضعتها في حضني وبدأت أقرأ الفاتحة، ولما انتهيت شعرت بها تتراخى ثم لفظت آخر أنفاسها، وكان ما حدث هو الأكثر إيلاما في حياتي للآن".

وأصدرت شركة الطيران"Air Asia بيانا تأسف فيه لوفاة فرح، وأضافت إن طاقم الطائرة وفر المتاح من المساعدة الطبية، وإنها لن تعلق أكثر من ذلك، فيما قال متحدث باسمها إن أفرادا من الشرطة وآخرين من سلطات مطار "بيرث" الدولي، أحاطوا بالطائرة حين هبوطها في الخامسة والنصف فجر الاثنين، وبدأوا بالتحقيق في ما حدث، تمهيدا لإعداد تقرير سيستند أيضا إلى التشريح لمعرفة سبب الوفاة.