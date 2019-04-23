مقتل 17 شخصاً في حادث تصادم ثلاث سيارات في بوليفيا

المصدر: بوجوتا ـ د.ب.أ

أفادت تقارير إعلامية في بوليفيا بأن 17 شخصاً لقوا حتفهم في حادث تصادم ثلاث سيارات بغرب البلاد.

وذكرت وكالة أنباء (إيه. بي. إيه) البوليفية الرسمية أن الحادث وقع في ساعة متأخرة مساء الأحد عندما حاولت حافلة ركاب تخطي شاحنة على الطريق الذي يربط بين العاصمة الإدارية لاباز ومنطقة يونجاس.

واصطدمت الحافلة بشاحنة خفيفة كانت تأتي في الاتجاه المقابل، وسقطت في واد ضيق من ارتفاع 300 متر، حسبما أفادت الوكالة نقلاً عن مسؤولين بالشرطة. وأفادت تقارير بوجود عدد غير معلوم من المصابين جراء الحادث. وتجري الشرطة تحقيقاً للوقوف على أسباب الحادث.