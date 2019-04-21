ثوران بركان جبل أجونج الإندونيسي من جديد

المصدر: د ب ا

قال مسؤول إندونيسي إن بركان جبل أجونج في جزيرة بالي الإندونيسية ثار مرة أخرى في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، قاذفا الرماد البركاني إلى إرتفاع 2 كيلو متر في السماء.

وقال المتحدث باسم وكالة مواجهة الكوارث سوتوبو بورو نوجروهو إن البركان النشط ثار في الساعة 0321 من صباح الأحد (1921 من مساء السبت بتوقيت جرينتش) وانطلق عمود من الرماد الكثيف تجاه الجنوب الغربي، مما تسبب في تساقط رذاذ الرماد البركاني في مناطق كارانجاسيم وبانجلي وكلونجلونج.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع خسائر، لكن التحذير من البركان لا يزال عند المستوى الثالث من المقياس الذي يتضمن أربعة مستويات، وتواصل السلطات فرض منطقة حظر في محيط أربعة كيلومترات من البركان.كما طلب من السكان ارتداء الاقنعة الواقية من الغازات