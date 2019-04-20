أخطأ في التصويت فقطع إصبعه

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم ناخب على قطع إصبعه بعدما أدرك أنه صوت بالخطأ لمرشح الحزب المنافس للحزب الذي يسانده، خلال المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية العامة في الهند.

ووفقا لموقع سكاي نيوز عربية، أوضح باوان كومار لوكالة أنباء آسيا الدولية. أنه ضغط بالخطأ على الزر الذي يحمل شعار زهرة اللوتس بدلا من زر شعار الفيل ولذلك قرر قطع سبابته بسبب هذا الخطأ.

كومار أراد التصويت لمرشح حزب باهوجان ساماغ ضد مرشح حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، في مدينة بلندشهر بولاية أوتربرادش.

وانتشر فيديو لكومار على الإنترنت بعد قطعه لأصبعه وهو يوضح أسباب إقدامه على فعلته.

يشار إلى أن الناخبين في الهند يغمسون سباباتهم في حبر من الصعب إزالته بعد الإدلاء بأصواتهم.