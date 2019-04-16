طائرة ألمانية تواجه مشكلات في الهبوط

المصدر: وكالات

اضطرت طائرة نفاثة تابعة لسلاح الجو الألماني إلى العودة لمطار برلين-شونفيلد في العاصمة الألمانية عقب ظهور خلل في أدائها، وواجهت مشكلات خلال الهبوط في المطار.

وقال متحدث باسم السلاح الجوي في تصريحات اليوم الثلاثاء: "جناحا الطائرة لامسا الأرض، ولم يكن بالإمكان تنفيذ هبوط مُحكم"، وأضاف: "لم يكن هناك ركاب على متن الطائرة"، موضحا أن طاقم الطائرة يخضع حاليا لفحص طبي في أحد المستشفيات التابعة للجيش الألماني.

وبحسب البيانات، فإن الطائرة من طراز "جلوبال 5000" من إنتاج شركة "بومباردييه" الكندية لصناعة الطائرات، وتُستخدم أيضا في نقل مسؤولي الحكومة الألمانية.

وذكر المتحدث أن الطائرة كانت تخضع للصيانة في شونفيلد، وكانت في طريقها إلى كولونيا، حيث موقع توقفها.

ولم يتضح بعد سبب عودة الطائرة إلى مطار برلين-شونفيلد، حيث لم يتحدث المتحدث سوى عن اختلالات وظيفية.

وتسببت الواقعة في تعطل تخليص إجراءات السفر في المطار صباح اليوم. واضطرت بعض الطائرات لتغيير مسارها.

وتمتلك رابطة النقل الجوي لسلاح الجو الألماني، المختصة بتسيير الرحلات الحكومية، 14 طائرة بعضها قديم لنقل أعضاء مجلس الوزراء الألماني أو الرئيس الألماني خلال قيامهم بجولات.