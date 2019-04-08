مقتل ما لايقل عن 12 من أفراد قوات الأمن في غرب أفغانستان

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الاثنين أن ما لايقل عن 12 من أفراد قوات الأمن قتلوا في اشتباكات مع مسلحي حركة طالبان في إقليم بادجيس بغرب أفغانستان خلال الـ48 ساعة الماضية.

كما أصيب ما لايقل عن 34 من أفراد الشرطة والجيش في اشتباكات بمنطقة بالا مورجاب بالإقليم، حيث شن مسلحو طالبان عددا من الهجمات خلال الشهر الماضي.

وقد سيطر المسلحون على المنطقة السبت الماضي، بعد اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 20 شخصا الأسبوع الماضي، وفقا لما قاله العضو بالبرلمان الإقليمي محمد ناصر نازاري.

وقال العضو بمجلس الإقليم عبد العزيز بايج إن القوات الجوية الأفغانية قصفت مواقع طالبان في المنطقة خلال اليومين الماضيين، مما أعاق قدرتهم على شن مزيد من الهجمات.

وأضاف أن القوات الأمنية الآن منشغلة بالتخطيط لشن عملية لاستعادة السيطرة على المنطقة.