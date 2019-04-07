السعودية .. وفاة متطوع خلال البحث عن طفل سقط بوادي الحائر

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي متطوع سعودي أثناء مشاركته في عمليات الغوص بوادي الحائر بالعاصمة الرياض للبحث عن طفل سقط في الوادي مساء الجمعة.

وقال موقع " العربية نت " الذي نشر الخبر أن الحزن أصاب أصدقاء الغواص، ريان العيتاني، عضو فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ، الذي عرف بسماحة أخلاقه وعدم تأخره في مثل هذه المواقف التطوعية الصعبة، بحسب زملائه.

ونعى الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي الغواص عيتاني، وكتب: "مدني ‎#الرياض ينعى المتطوع ريان أشرف العيتاني من فريق السلام السعودي، الذي توفي أثناء مشاركته بأعمال البحث في حادث سقوط طفل بوادي الحائر، نسأل الله أن يقبله شهيداً وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

مدني #الرياض ينعي المتطوع ريان اشرف العيتاني من فريق السلام السعودي الذي توفى أثناء مشاركته بأعمال البحث في حادث سقوط طفل بوادي الحائر نسأل الله أن يقبله شهيداً وان يلهم اهله الصبر والسلوان. — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) April 5, 2019

إلى ذلك لا يزال الدفاع المدني بصحبة عدد من فرق التطوع يواصل البحث عن الطفل المفقود، البالغ من العمر 3 أعوام وسقط في مجرى وادي الحائر إلى ساعة متأخرة من الليل دون العثور عليه.