وفاة رجل أثناء القبض عليه لخطفه حافلة ركاب

المصدر: (د ب أ)

ذكرت وكالة أنباء سلوفينيا اليوم الجمعة، أن رجلا خطف حافلة للنقل العام في مدينة ليوبليانا، عاصمة سلوفينيا، ثم توفي، خلال إلقاء القبض عليه.

كان الرجل (48 عاما) وهو من مدينة كرانج، شمال البلاد قد اقتحم الحافلة حوالي الساعة التاسعة مساء (1900 بتوقيت جرينتش) عند ضواحي مدينة ليوبليانا.

وتردد أنه استل مفكا وأمر السائق بتحويل مسار الحافلة ، وقال إن بحوزته بندقية وهدد بقتل جميع الركاب.

واستجاب السائق لأوامر المهاجم لكنه جذب انتباه الشرطة بتجاوزه الإشارة الحمراء.

واتصل أحد الركاب على متن الحافلة بالشرطة للمساعدة.

ونقل التقرير عن بيان للشرطة قوله إن العديد من سيارات الشرطة طاردت الحافلة وأوقفتها وألقت القبض على الخاطف.

لكن المشتبه به فقد وعيه وتوفي على الرغم من محاولات لإفاقته. وتبين أن الرجل لم يكن بحوزته أسلحة.