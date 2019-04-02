اندلاع حريق بفندق قرب الحرم المكي وإخلاء 700 معتمر

المصدر: البيان الالكتروني

أخلت فِرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة 700 معتمر من فندق شب به حريق، اليوم الثلاثاء.

وأعلن الدفاع المدني عبر"تويتر" أن مدني مكة أخمد حريقاً اندلع في غرفة بالدور الثاني عشر بأحد الفنادق بحي الحفائر، وتم إخلاء 700 معتمر دون أي إصابات بحسب صحيفة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي للادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف إنه قد ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في فندق بحي الحفائر وكان الحادث عبارة عن اشتعال محدود في جزء من الأثاث في غرفة بالدور الثاني عشر من فندق مكون من 17 دور يسكنه عدد700 معتمر جرى اخلاؤه عن طريق وحدات الإنقاذ احترازيا فيما تم إخماد الحالة عن طريق أنظمة السلامة بالفندق وتم الاطمئنان على ثلاثة من النزلاء لشعورهم باختناق بسيط في الموقع من قبل الهلال الأحمر.