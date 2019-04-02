فيديو..قطار يدهس فتاة في مصر

المصدر: البيان الالكتروني

شهدت مدينة الفشن بمحافظة بني سويف جنوب مصر حادثاً مروعاً، حيث دهس قطار فتاة خلال مرورها على قضبان السكك الحديدية، وقتلها في الحال.

وكشفت كاميرات مراقبة مثبتة بمحطة القطار تفاصيل الواقعة، حيث كانت الفتاة، علا أحمد فهمي علي، الطالبة بمدرسة الشهيد عصام الدين الثانوية بنات بالفشن، تعبر قضبان السكك الحديدية عقب خروجها من المدرسة عصر الاثنين، في طريقها لمنزلها بقرية زرابي الحيبة، دون أن تنتبه لقدوم قطار الصعيد القادم من القاهرة إلى أسوان بسرعة فائقة، ليطيح بها بقوة ويقتلها في الحال وفق العربية.

وتجري السلطات تحقيقات موسعة لكشف سبب عدم وجود حواجز لمنع عبور المواطنين لقضبان السكك الحديدية، أو وجود إشارات تحذيرية للتنبيه بقدوم القطار وبهذه السرعة الفائقة.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الفشن، وتحرر محضراً بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.