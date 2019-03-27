رصاصة في الرأس تقتل نجل سفير عربي في عمّان

المصدر: البيان الإلكتروني

عثرت الأجهزة الأمنية الأردنية، الأربعاء، على جثة نجل السفير الليبي في عمّان مصاباً بطلقة واحدة في الرأس، بينما أشارت التحقيقات الأولية إلى انتحاره، وفقا لما نقلت فرانس برس عن مصدر أمني.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، للوكالة إن "الأجهزة الأمنية عثرت الأربعاء على حسن محمد حسن البرغثي داخل سيارة وهو مصاب بطلقة واحدة في الرأس من مسدسه بعد إبلاغ عائلته عن تغيبه عن المنزل ليوم واحد".

وأشار إلى أنه "تم نقل الجثة إلى المركز الوطني للطب الشرعي لتشريحها، بينما تشير التحقيقات والمؤشرات الأولية إلى حالة انتحار".

وأوضح المصدر أن "البرغثي وهو نجل السفير الليبي في عمّان كان يعاني من الاكتئاب، وتغيب عن منزله من الثلاثاء".

ولم تعلق السفارة الليبية في عمّان على الحادثة.