مقتل خمسة أشخاص بإطلاق نار في الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

وصادرت السلطات رصاصات كانت بحوزة المشتبه به الذي أصيب بجروح خلال الحادثة، وفق ما أفاد مسؤولون محليون في مدينة تونغلياو في منطقة منغوليا الداخلية الصينية نقلا عن بيان للشرطة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

ووقع إطلاق النار حوالي الساعة 15,30 (07,30 ت غ) بينما لا يزال التحقيق جارياً في العملية، بحسب بيان نشر على حساب "ويبو" التابع للحكومة المحلية.

ولم ترد شرطة المنطقة بعد على طلب وكالة فرانس برس الحصول على تعليق.

ومن النادر وقوع أعمال عنف باستخدام المسدسات في الصين، حيث تفرض الحكومة قيودا مشددة على حيازة الأسلحة النارية.

ولا توجد إحصائيات رسمية عن عدد الوفيات الناجمة عن استخدام المسدسات.

وفي نوفمبر 2017، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة بجروح في إطلاق نار في مقاطعة غوانغدونغ الجنوبية.

وفي يناير من العام ذاته، اقتحم مسؤول رفيع في مقاطعة سيشوان اجتماعا حكوميا حيث أطلق النار على رئيس البلدية وسكرتير الحزب في المدينة وأصابهما بجروح قبل أن ينتحر.