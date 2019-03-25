بالفيديو.. عراقي يصور نفسه قبل الانتحار

المصدر: البيان الالكتروني

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشاب عراقي قام بتصوير نفسه (سيلفي) قبل الانتحار .

وبث الشاب مصطفى علي الشمري مقطع فيديو يتحدث فيه عن نيته وضع حد لحياته.

وقال الشمري في الفيديو: "أنا مصطفى علي الشمري، سأقدم على الانتحار، أنا بكامل قواي العقلية، وليست لدي أي مشكلة مع أحد، أريد الخلاص من هذه الدنيا فحسب".

و تابع: "ليس لي مشكلة مع أهلي ولا مع غيرهم وليسوا السبب في انتحاري، تحياتي، مع السلامة".

وبعد ساعات على بث هذا الفيديو أعلنت وسائل إعلام عراقية عن انتحار الشاب في محافظة واسط جنوبي شرق البلاد.