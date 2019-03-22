مقتل 6 في حادث دهس متعمد بالصين

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية اليوم الجمعة أن رجلا في وسط البلاد دهس عدداً من المارة عمداً بسيارته، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا بالرصاص.

وذكرت صحيفة "بكين نيوز" أن الواقعة، التي جرت في مدينة تشاويانج بإقليم خوبي، أسفرت أيضا عن إصابة سبعة أشخاص آخرين.

وأظهرت لقطات فيديو لاحقة ما بدا أنه عدة جثث ملقاة على الطريق. كما شوهد حطام يبدو أنه جزء من مركبة على الطريق.

وفي يناير الماضي، أعدمت الصين رجلاً في إقليم خونان بعد أن اقتحم ودهس حشدا من الأشخاص قبل أن يسدد طعنات لعدد آخر في هجوم أسفر عن مقتل 15 شخصا.