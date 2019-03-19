مصري يرتكب مذبحة في الجيزة ووزارة الداخلية تعلن التفاصيل

المصدر: البيان الالكتروني

أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً، اليوم الثلاثاء، حول تفاصيل مذبحة أوسيم في الجيزة التي قام فيها مواطن بقتل وإصابة مجموعة من الأشخاص.

وقالت الوزارة في بيانها، الذي أذاعه التلفزيون المصري إن "مركز شرطة أوسيم تلقى اليوم بلاغا يفيد بقيام شخص بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية تجاه المارة، أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين."

وأضاف البيان : على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمحل الواقعة وتبين قيام المدعو "محمود. م. س" (36 سنة- عامل) ومقيم بدائرة المركز، بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المارة بالقرب من كوبري الصفيرة- دائرة المركز- أسفرت عن وفاة 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين بأعيرة نارية، وتبادلت القوات معه إطلاق النيران ما أدى إلى وفاته وإصابة ضابط وأمين شرطة بأعيرة نارية، ونقلا للمستشفى لتلقي العلاج.

وقال مصدر أمني لجريدة الشروق المصرية، إن المتهم نفذ الجريمة بسبب خلافات مالية مع عدد من أفراد أسرته، وخلافات مع زوجته.



ووفق اليوم السابع كشفت المعاينة الأولية، عن تناثر بقع من دماء الضحايا بمحيط الواقعة التي شهدت الجريمة، ووجود عدد كبير من فوارغ الطلقات النارية، جراء إطلاق المتهم النيران بشكل عشوائي، تم تجميعها بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية، لفحصها.





وناظر فريق النيابة جثامين ضحايا مذبحة أوسيم، وتبين أن كافة الإصابات ناتجة من طلقات نارية أطلقت من مكان مرتفع، أسفرت عن وفاتهم، وعليه صدر قرار بنقلهم للمشرحة للتشريح، وكتابة تقرير مفصل عن الإصابات التى أودت بحياتهم.





وطلبت النيابة تقريراً طبىأً عن حالة المصابين، لبيان الإصابات التى لحقت بهم، وحالتهم الصحية تمهيدًا للاستماع لاقوالهم، لكشف ملابسات الحادث الذي راح ضحيته 4 أشخاص إضافة إلى مطلق النيران.