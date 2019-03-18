بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة بريطانية في مدريد بسبب "حذاء سيدة"

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

تعرض أحد ركاب شركة طيران (Ryanair ) "لضربة عنيفة على أنفه" خلال عراك في السماء بدأ بسبب عدم ارتداء امرأة لحذائها وهي تتجه إلى المرحاض.

ووفقاً للتفاصيل التي ذكرها موقع دايلي ميل، كانت الطائرة البريطانية متجهة في رحلة من غلاسكو بريستويك إلى تينيريفي ساوث يوم السبت، وبدأ العراك بين راكب ثمل أزعجته تصرفات راكبة بعدما توجهت إلى الحمام حافية القدمين فدفعها وبدأ بالصراخ عليها. ما دفع صديقها للتدخل وبدأ يتعارك مع الراكب الثمل.

ولم تفلح محاولات مضيفات الطيران بتهدئة الرجلين وكان كلاهما ثمل مما اضطر الطائرة للهبوط اضطراريا في مدريد حيث تم القبض على الرجلين.