40 قتيلاً و20 إصابة خطيرة حصيلة مجزرة المسجدين بنيوزيلندا

المصدر: البيان الإلكتروني

صرحت جاسيندا أردرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا اليوم الجمعة، أن 40 شخصا قد لقوا حتفهم جراء إطلاق النار على مسجدين في مدينة كرايستشيرش وأن هناك أكثر من 20 إصابة في حالة خطرة.

وأكدت رئيسة الوزراء أن هناك دلائل على وجود مخططات أخرى، وأنه تم رفع درجة التهديد الأمني في البلاد من منخفض إلى عال.

فيما أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن منفذ أحد الهجومين على مسجدين في نيوزيلندا الجمعة متطرف يميني أسترالي.

وقال موريسون إن إطلاق النار على أحد المسجدين اللذين استهدفا في كرايست تشيرش نفذه مواطن أسترالي وصفه بأنه "إرهابي متطرف يميني عنيف" بدون إضافة المزيد من التفاصيل، مشيرا إلى أن سلطات نيوزيلندا تتولى التحقيق.

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