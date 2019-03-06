تفاصيل قتل أسد لصاحبه

المصدر: رويترز

قتلت الشرطة التشيكية بالرصاص أسدا بعد أن هاجم صاحبه الذي كان يربيه في قفص بمنزله فقتله.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأسد هاجم ميخال براسيك عندما دخل القفص الذي خصصه للأسد في حديقة منزله الواقع على بعد نحو 350 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة براج. كما قتلت الشرطة لبؤة كانت داخل القفص.

وقالت لينكا يافوركوفا المتحدثة باسم الشرطة يوم الثلاثاء "لقي رجل يبلغ من العمر 33 عاما حتفه بعدما هاجمه أسده... واضطرت الشرطة لقتل الأسد ولبؤة حتى تتمكن من الوصول إلى الرجل الذي كان معهما داخل القفص".

وكان براسيك جلب الأسد واللبؤة من سلوفاكيا عام 2016 مما أثار ضجة في قريته جذبت حينئذ اهتمام وسائل الإعلام.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه دعا جيرانه لزيارة حديقته ومشاهدة الأسد واللبؤة لكنه لم يحصل مطلقا على تصريح بتربيتهما.

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