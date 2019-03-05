6 وفيات و32 مصاباً بحادث مروري في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الثلاثاء وفاة 6 مواطنين وإصابة 32 آخرين في حادث تصادم بمحافظة البحيرة "150 كم شمال غرب القاهرة" .

ونقل التلفزيون المصري على موقعه الالكتروني اليوم عن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة قوله إن الحادث وقع جراء تصادم سيارتين ميكروباص مع سيارة نقل، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي ما بين كفر الدوار وأبو حمص بمحافظة البحيرة.

وأشار إلى أنه تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف مجهزة نقلت المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفيي كفر الدوار ودمنهور التعليمي، لافتا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين الخطيرة والمتوسطة.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن مصر تعد واحدة من أكثر دول العالم من حيث ارتفاع معدلات حوادث الطرق التي تؤدي إلى الوفاة.

ويقول خبراء المرور إن أغلب حوادث الطرق في مصر سببها عدم التزام السائقين بقواعد المرور وتجاوز السرعات المقررة، إضافة إلى مركبات النقل الثقيل.