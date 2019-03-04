كشف تفاصيل جديدة بشأن حادث قطار رمسيس

المصدر: وكالات

أعلنت النيابة العامة المصرية، الاثنين، أن تقرير الأدلة الجنائية كشف عن تفاصيل جديدة بشأن حادث قطار محطة رمسيس، الذي راح ضحيته 22 شخصا وأصيب فيه أكثر من 40 بجروح.

وأكد التقرير أن الفحص الفني للحركة الميكانيكية للجرار أظهر وجود ذراع التشغيل للقاطرة في وضع التشغيل على السرعة الثامنة التي تعادل 120 كيلومترا في الساعة.

وأضاف أن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف، محدثا آثارا تصادمية نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار، والذي يسع 6 آلاف لتر.

كما تبين من الفحص بدء الحريق وتمركزه بمنطقة خزان الوقود، والتي امتدت بها النيران وانتقلت إلى باقي المناطق.

كذلك أشار التقرير إلى عدم وجود آثار أو مخلفات تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة بموقع الحادث.