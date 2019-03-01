توقيف 6 أشخاص في قضية حادث قطار القاهرة

المصدر: وكالات

أمر النائب العام المصري نبيل صادق بحبس ستة أشخاص على ذمة التحقيقات في حادث محطة رمسيس للقطارات في القاهرة الأربعاء والذي راح ضحيته 22 قتيلا، حسب ما أفادت صحيفة الأهرام الحكومية الجمعة.

وأضافت الصحيفة أن بين الموقوفين أيضا مساعد سائق القطار والعامل المختص بتحويل خطوط سير القطار.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول قضائي أن "النيابة ستأمر بعرض السائق وزميله (مساعده) على الطب الشرعي لإجراء تحاليل المخدرات".

وقد صدم قطار مسرع الأربعاء حائطاً عند طرف رصيف المحطة مما تسبّب بانفجار واندلاع حريق ضخم أصاب وقتل العشرات من المسافرين.

أدّى الحادث على الفور إلى استقالة وزير النقل والمواصلات المصري هشام عرفات وقبولها من جهة رئيس الحكومة.

وأظهرت مشاهد من كاميرات مراقبة تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي القطار المسرع يصطدم بالحواجز. وغطى الدخان الكثيف المارة الذين كانوا يسيرون قرب المحطة.

وبينت مشاهد أخرى جرى تصويرها من داخل المحطة النيران وهي تندلع في القطار والمنصة المجاورة، والناس وهم يهرعون لمساعدة المصابين.