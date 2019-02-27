تحطم مروحية تحمل وزير السياحة النيبالي و5 آخرين

المصدر: وكالات

أعلن مسؤولون أن مروحية تحمل وزير السياحة النيبالي وخمسة أشخاص آخرين قد تحطمت اليوم الأربعاء في منطقة نائية شرقي نيبال .

ولم ترد على الفور معلومات حول سقوط قتلى أو مصابين.

وذكر بريم كومار راي ،السكرتير بوزارة الداخلية النيبالية ، أن المروحية التابعة لشركة "آير دايناستي" الخاصة تحطمت في غابة بمنطقة تابليجونج اليوم الأربعاء بعد العودة من مزار ديني في المنطقة.

وقال إن :"المروحية كانت عائدة من رحلة إلى باثيفارا" ،وهو مزار ديني في منطقة تابليجونج.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن وزير السياحة رابيندرا أدهيكاري زار المنطقة لتفقد إنشاء مطار.

وتحطمت المروحية في موقع يبعد نحو 240 كيلومترا شمال شرقى كاتماندو.

