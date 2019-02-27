بالفيديو.. حريق يلتهم مركزاً تجارياً في الدار البيضاء المغربية

المصدر: البيان الالكتروني

شبّ حريق الاثنين في المركز التجاري "آسيما"، بمنطقة 2 مارس بالدار البيضاء المغربية، وفق ما تداولته وسائل إعلام مغربية.

وتسبب الحريق في حلق حالة من الرعب والهلع، في صفوف السكان المجاورين للمركز، حيث سمع دوي انفجارات قوية من داخله.

وقد تدخلت عناصر من الوقاية المدنية (الدفاع المدني) وتمكنت من أخماد النيران، فيما استمر الدخان في الصعود نحو الطوابق العليا التي توجد فوق المركز التجاري.

وحسب مصادر مغربية فإن الحريق خلف خسائر مهمة من دون تسجيل أي ضحايا، باستتناء نقل سيدة الى المستشفى جراء اختناقه بالدخان.