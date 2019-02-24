تحطم طائرة شحن أمريكية في تكساس

المصدر: (د ب أ)

أعلنت سلطات الطيران الفيدرالية الأمريكية أن طائرة شحن أمريكية من طراز بوينغ 767 بمحركين تحطمت أمس السبت في خليج خارج هيوستن بولاية تكساس الأمريكية ، ويعتقد أنه كان على متنها 3 أشخاص.

وكانت الطائرة في رحلة من ميامي إلى هيوستن. وقال مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي إنه أرسل فريقا من المحققين إلى موقع الحادث بالقرب من اناهواك، حوالي 80 كيلو مترا خارج هيوستن.

وقال موقع فلايت رادار 24، الذي يتابع نشاط الحركة الجوية، ان الطائرة التابعة لشركة طيران أطلس للشحن كانت تقوم برحلة لصالح شركة أمازون برايم أير.

