طائرة تابعة لشركة "لايون إير" تتجاوز مدرج مطار في إندونيسيا

المصدر: (د ب أ)

تجاوزت طائرة تابعة لشركة "لايون إير" الإندونيسية للطيران ، على متنها 182 راكبا وطاقم مكون من سبعة أشخاص مدرج المطار، بينما كانت تهبط في مطار "بونتياناك" بمقاطعة كالمنتان الغربية اليوم السبت، طبقا لما ذكرته الشركة.

وقالت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم السبت ، إنه تم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم من الطائرة بسلام ، والتي كانت قادمة من مطار "سويكارنو-هاتا" في جاكرتا ، حسب الشركة.

وتعمل شركة الطيران مع السلطات لنقل الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737-800 إن-جي" وتقليص الاضطراب في عملياتها.

يذكر أن طائرة تابعة لشركة "لايون إير" قد سقطت في بحر جاوة في أكتوبر الماضي ، ما أسفر عن مقتل 189 شخصا كانوا على متنها، وهي أسوأ كارثة طيران تتعرض لها إندونيسيا منذ عقدين من الزمن.