سطو مسلح ونهب محل مجوهرات بمصر

المصدر: البيان الالكتروني

هاجم 4 مسلحين مجهولين محلا للمجوهرات في محافظة الجيزة، جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، وسرقوا محتوياته، وفق ما أظهرت كاميرات المراقبة في المحل في حادث نادر الحدوث.

وأصيب خلال الهجوم أحد العاملين في المحل بجروح بالغة بعد أن أطلق عليه أحد المهاجمين ثلاث رصاصات نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية محلية بحسب سكاي نيوز.

ونهب المهاجمون الذين كانوا ملثمين، كل ما وقعت عليه أيديهم في المحل من مجوهرات، قبل أن يفروا من المكان بسيارة، في حين فتحت السلطات المصرية تحقيقا في الحادث.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا أصوات إطلاق للنار وصراخ تنبعث من محل المجوهرات الذي يقع في شارع الجيش، بمنطقة حدائق الهرم، في ساعات المساء قبل أن يتبين أن الأمر يتعلق بعملية سطو مسلح.

وضربت قوات الأمن المصرية طوقا حول مكان الحادث، وأخلت الشوارع المحيطة فيه من المارة، واستعانت بكاميرات المراقبة في البنايات المجاورة في محاولة للتعرف على المتورطين في الحادث.

وكلف مدير أمن الجيزة، اللواء مصطفى شحاتة، بنشر دوريات أمنية لتضييق الخناق على الجناة والقبض عليهم.