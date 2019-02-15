نجاة رضيع بعد احتراق سيارة ووفاة ركابها

المصدر: د ب ا

ذكرت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة أنه تم انتشال طفل رضيع من حطام سيارة محترقة في شرقي ألمانيا، في أعقاب حادث تحطم أودى بحياة ثلاثة بالغين.

وأعلنت الشرطة أن سبب الحادث الذي وقع أمس الخميس لم يتضح بعد.

وتردد أن السائق فقد سيطرته على السيارة التي انحرفت عن الطريق بالقرب من كوتن في ولاية سكسونيا أنهالت، حيث اصطدمت بعدها بشجرة واشتعلت فيها النيران.

واعتبرت الشرطة أن الأشخاص البالغين لم يتمكنوا من الفرار من السيارة بعد الحادث.

ومع ذلك، تمكن أحد عمال الإنقاذ الذين وصلوا إلى الموقع من إنقاذ الطفل، الذي خضع للعلاج من قبل المسعفين في الموقع.

ولم تصدر الشرطة أي تفاصيل حول الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الحادث.