بالفيديو.. 12 جريحاً في حادث تصادم بين اثنين من الترامواي بفرنسا

المصدر: البيان الالكتروني

وقع حادث تصادم مساء الاثنين بين اثنتين من عربات الترامواي في إيسي ليه مولينو الفرنسية، ما نتج عنه إصابة 12 مسافرا بإصابات متفاوتة الخطورة.

وقد هرعت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث في التاسعة ليلا لتقديم العلاج للمصابين، حيث تم إلحاق أكثر من 10 أشخاص لتلقي العلاج في المستشفيات.

والتحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث، التي لم يكشف عنها حتى الآن.

بالفيديو.. 12 جريحاً في حادث تصادم بين اثنين من الترامواي بفرنساhttps://t.co/LCfWodiHt7#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/GZk7ypCZjn — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٢ فبراير ٢٠١٩