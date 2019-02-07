بالفيديو.. انتشال جثة من حطام طائرة سالا ونقلها إلى بريطانيا

المصدر: أ ف ب

أعلنت السلطات البريطانية أن الجثة المنتشلة من حطام الطائرة، التي كانت تقل لاعب كرة الأرجنتيني إيميليانو سالا، نقلت الى الأراضي البريطانية الخميس لبدء عملية التعرف إليها.

وكانت فرق الانقاذ قد انتشلت ليل الأربعاء الجثة من جزء من حطام الطائرة الصغيرة، التي كان على متنها اللاعب وطيار، وتحطمت في بحر المانش في 21 يناير.

ونقلت الجثة الخميس إلى مرفأ بورتلاند في جنوب إنجلترا، قبل أن توضع على متن حافلة صغيرة رمادية اللون حملتها الى مشرحة، حيث سيتم تشريحها وتحديد هوية صاحبها.

وقالت الشرطة الإنجليزية في بيان اليوم "هذا الصباح (...) أحضرت الجثة الى مرفأ بورتلاند، دورسيت، لأنه الجزء الأقرب من الأراضي البريطانية من موقع العثور على الطائرة"، مشيراً الى أن عائلتي اللاعب والطيار أبلغتا بالتطورات الحاصلة في القضية.

وكان المكتب البريطاني للتحقيقات في الحوادث الجوية قد أوضح في بيان ليل أمس أنه "في ظروف صعبة، نجح المكتب البريطاني للتحقيقات في الحوادث الجوية وشركاؤه المتخصصون في انتشال الجثة التي شوهدت سابقا وسط الحطام".

وكان على متن الطائرة سالا والطيار ديفيد إيبوتسون.

وتابع البيان، الذي أشار أيضا إلى سوء الأحوال الجوية، أنه "لسوء الحظ فإن محاولات استعادة الحطام باءت بالفشل"، مؤكدا في الوقت عينه أن أشرطة مصورة تم التقاطها للحطام تحت الماء "ستوفر أدلة قيمة للتحقيق".

وكان المكتب قد أعلن الاثنين رصد جثة في صور تحت الماء لحطام الطائرة التي اختفت قبل أسبوعين فوق البحر على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة غورنسي. وأضاف في بيان "بشكل مأساوي وفي لقطات فيديو (من المركبة التي تعمل عن بعد)، يمكن رؤية راكب واحد بين الحطام".

وغادر سالا (28 عاما) والطيار إيبوتسون (59 سنة) نانت (غرب فرنسا)، حيث كان المهاجم الأرجنتيني يلعب حتى ذلك الحين، من أجل السفر إلى كارديف (ويلز)، للالتحاق بفريقه الجديد كارديف سيتي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت السلطات قد أوقفت بداية البحث عن الطائرة، قبل أن تستأنف بمبادرة من عائلة سالا، التي استعانت بموارد خاصة في عملية بحث مولها دعم قدمه لاعبو كرة قدم أبرزهم مواطن سالا ليونيل ميسي.