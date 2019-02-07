السعودية: سعود الهلال إلى رحمة الله

المصدر: البيان الإلكتروني

انتقل إلى رحمة الله تعالى معالي الفريق سعود بن عبدالعزيز الهلال، المستشار بوزارة الداخلية السعودية مدير الأمن العام سابقاً، بعد معاناة مع المرض.

‏وكان الفريق الهلال قد تعرض في يونيو 2017 لوعكة صحية أُدخل على إثرها مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، ثم أجري له في الشهر نفسه عملية جراحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

ووفقاً لجريدة "الرياض" برز اسم الفقيد الهلال في مجال العمل الأمني بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإخلاص أهلته لتبوؤ العديد من المناصب الأمنية، التي تدرج فيها منذ تخرجه من كلية الشريعة وتأهيله كضابط شرطة في العديد من مراكز الشرطة بمدينة الرياض.

ونعى رواد موقع التواصل الاجتماعي الفريق سعود الهلال مشيدين بما قدمه لوطنه في مجال العمل الأمني، داعين له بالرحمة والمغفرة، ولذويه بالصبر والسلوان.