الحبس 6 شهور لبريطانية صفعت أحد مسؤولي الهجرة في إندونيسيا

المصدر: د ب ا

قضت محكمة في إندونيسيا اليوم الأربعاء بالحبس ستة شهور بسبب صفعها لأحد مسؤولي الهجرة في إندونيسيا عندما منعها من مغادرة جزيرة بالي الإندونيسية السياحية بتأشيرة زيارة منتهية .

وذكرت وكالة "أنتارا" الإندونيسية الرسمية للأنباء أن أوجي تاكاداس /43 عاما/ كانت ترغب في أن تستقل طائرة إلى سنغافورة في يوليو عندما تم استيقافها في مطار بالي وأمرها بدفع غرامة قدرها أربعة آلاف دولار بسبب تجاوز مدة الإقامة المسموح بها في التأشيرة.

وفي نوبة من الغضب ، صفعت المرأة أحد مسؤولي الهجرة في مطار نجوراه راي في بالي بعد أن تم إبلاغها بأنها سوف تضطر للبقاء في بالي لتسوية الأمر ، وفقا لوكالة أنتارا.

وتم تسجيل الواقعة في مقطع فيديو انتشر بعد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الادعاء قد طالب بعقوبة السجن لمدة عام واحد ضد تاكاداس.

وقالت المرأة إنها سوف تطعن في الحكم .

ونقلت وكالة أنتارا عنها القول عقب النطق بالحكم :"إنني لا أقبله. إنكم فاسدون جميعا ".