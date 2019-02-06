حريق غابات هائل يدمر منازل في ساوث آيلاند بنيوزيلندا

المصدر: (د ب أ)

أخلت السلطات في نيوزيلندا أكثر من 100 منزل بسبب حرائق غابات أتت على العديد من الممتلكات الليلة الماضية بالقرب من مدينة نيلسون في ساوث آيلاند.

وبدأ الحريق في عشب جاف بعد أن تعرضت البلاد لواحدة من أشد الموجات ارتفاعا في درجة الحرارة الأسبوع الماضي.

وغطى الحريق صباح اليوم الأربعاء (بتوقيت نيوزيلندا)مساحة 1870 هكتارا في محيط 20 كيلومترا، وفقا لبيان قوات الدفاع المدني بنيلسون تاسمان. ولم ترد تقارير عن حدوث إصابات.

واحترقت منازل عدة، إلا أن السلطات لم تتمكن من تحديد عددها الدقيق في ظل عدم السماح بدخول المنطقة.